Поздравление с Новым годом от АО «Морской торговый порт Усть-Луга»

Генеральный директор Михаил Таланенко

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

От имени АО «Морской торговый порт Усть-Луга» и от себя лично искренне поздравляю вас с Новым Годом!

Благодаря сотрудничеству с вами, в уходящем году мы смогли достичь многих поставленных перед нашей компанией амбициозных целей, воплотить масштабные инвестиционные проекты - все это для того, чтобы наша совместная работа на терминале МПК «Юг-2» стала еще более эффективной и комфортной.

Пусть грядущий 2017 год станет для вас годом значительных добрых перемен, годом стабильности, подарит удачу и воплотит в жизнь самые заветные желания и яркие идеи!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения на весь год!