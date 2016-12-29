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Поздравление с Новым годом от ФГУП «Атомфлот» 29 декабря 2016, 15:11 / SeaNews / Рейтинг: 158 Генеральный директор Вячеслав Рукша Уважаемые коллеги, партнеры и друзья! От имени коллектива Росатомфлота поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть арктическая бодрость помогает вам в достижении самых смелых целей. Не забывайте, что на нашем пути нет непреодолимых препятствий, а если появятся ледовые поля, то атомные ледоколы Росатомфлота всегда готовы прийти на помощь. Крепкого здоровья, любви и радости!



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