Поздравление с Новым годом от АО «Морской порт Санкт-Петербург»

Управляющий директор Павел Олейник

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был для «Морского порта Санкт-Петербург» периодом качественного развития, повышения эффективности, модернизации производственной базы и подготовки к новым проектам.

В уходящем году мы увеличили инвестиции в обновление парка механизации, запустили высокотехнологичные программы энергосбережения, открыли новый сервис по обработке контейнерных грузов и вплотную подошли к запуску новых проектов. Поэтому 2017-й мы встречаем с самыми лучшими надеждами!

Пусть и перед вами новый год откроет благоприятные перспективы, пусть он будет богат хорошими событиями, принесет успех в делах и новых начинаниях.

Также желаю вам здоровья, благополучия и счастья в кругу родных и близких! С праздником!