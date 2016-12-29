Директор по развитию Алексей Гагаринов

Вот и заканчивается 2016 год. В эти дни очень многие из нас стараются успеть завершить свои сделки,

поздравить своих партнеров, коллег, клиентов, а также купить подарки родным, близким и друзьям.

Несмотря на все те задачи, заботы, хлопоты, которые обычно выпадают в эти оставшиеся дни декабря

мы все равно всегда чувствуем приятное волнение от приближения новогодней ночи.

От имени большого и дружного коллектива компании "ТЭК "Посейдон"" поздравляю всех с наступающим

Новым годом и Рождеством! Мы желаем всем отменного здоровья, удачи, и, чтобы все ваши желания сбылись.

Верьте в чудеса, потому что чудеса всегда случаются там, где в них верят!

С Новым Годом и Рождеством!