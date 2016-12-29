Поздравление с Новым годом от ТЭК "Посейдон"
29 декабря 2016, 14:45 / SeaNews / Рейтинг: 420
Директор по развитию Алексей Гагаринов
Вот и заканчивается 2016 год. В эти дни очень многие из нас стараются успеть завершить свои сделки,
поздравить своих партнеров, коллег, клиентов, а также купить подарки родным, близким и друзьям.
Несмотря на все те задачи, заботы, хлопоты, которые обычно выпадают в эти оставшиеся дни декабря
мы все равно всегда чувствуем приятное волнение от приближения новогодней ночи.
От имени большого и дружного коллектива компании "ТЭК "Посейдон"" поздравляю всех с наступающим
Новым годом и Рождеством! Мы желаем всем отменного здоровья, удачи, и, чтобы все ваши желания сбылись.
Верьте в чудеса, потому что чудеса всегда случаются там, где в них верят!
С Новым Годом и Рождеством!
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