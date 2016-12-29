Поздравление с Новым годом от ПАО «Дальневосточное морское пароходство»

Первый вице-президент ПАО «ДВМП» Владимир Корчанов

Дорогие друзья!

От имени Дальневосточного морского пароходства примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством!

В предновогодние дни мы, по традиции, подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. 2016 год запомнится нам важными событиями, реализованными проектами и перспективными планами.

Транспортные суда ДВМП обеспечили снабжение аргентинских научно-исследовательских станций в Антарктиде, осуществили экспедиционный завоз грузов в западный и восточный районы Арктики, работали в том числе и по государственному оборонному заказу. Ледоколы обеспечили зимнюю навигацию в морях Дальневосточного бассейна и летнюю навигацию в восточном районе Арктики. Ледокол «Капитан Хлебников», впервые после четырехлетнего перерыва, совершил туристический рейс по уникальному маршруту - Северному морскому пути, вокруг Гренландии и через Канадскую Арктику. В декабре в состав флота ДВМП вошло новое судно - контейнеровоз «ФЕСКО Нагаево».

Успехи Дальневосточного морского пароходства неоднократно отмечены различными наградами. За высокие достижения в транспортной отрасли работники ДВМП получили высокие ведомственные награды, специальные награды Российской палаты судоходства, а также корпоративные и награды органов местного самоуправления.

Искренне поздравляю коллег, партнеров, клиентов FESCO с наступающим Новым годом. Пусть 2017 год станет годом добрых перемен, новых профессиональных достижений и финансовой стабильности.

Желаю всем крепкого морского здоровья и счастливого 2017 года!