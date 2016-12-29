Поздравление с Новым годом от АО «ПУЛ транс»

Генеральный директор Игорь Евстафьев

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым Годом!

Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в 2017-м.

Желаю стабильности и процветания, верю в успех всех и каждого!

Друзья, будьте здоровы и счастливы!