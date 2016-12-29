Поздравление с Новым годом от коллектива Балтийской таможни

Начальник Балтийской таможни полковник таможенной службы Сергей Сенько

Уважаемые читатели сайта SeaNews!

От имени коллектива Балтийской таможни и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, который приходит в каждый дом. Ожидание новогодних чудес, подарков и сюрпризов объединяет всех.

Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие Вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных гостей.

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников!