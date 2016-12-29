Поздравления с Новым годом от компании MSC
29 декабря 2016, 14:28 / SeaNews / Рейтинг: 275
Управляющий Директор MSC в России и Центральной Азии Антон Назаров
Уважаемые партнеры!
От лица компании MSC, в преддверии самого светлого праздника, поздравляю вас с Новым годом! Искренне надеюсь, что для всех, кто работает в сфере морской логистики, наступающий год будет щедр на хорошие новости, принесет с собой уверенность в завтрашнем дне и интересные перспективы для дальнейшего развития.
Пусть новый 2017 год будет источником новых возможностей, достижений в сфере профессионального и личного роста, пусть будет звучать смех в вашем доме, а ваши близкие будут счастливы и здоровы!
С наступающим Новым Годом!
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!