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Поздравление с Новым годом от ЗАО «Интерферрум-Металл» 29 декабря 2016, 14:23 / SeaNews / Рейтинг: 151 Заместитель генерального директора Наталия Багаева Дорогие коллеги и друзья! От всей души поздравляю всех читателей SeaNews с наступающим Новым 2017 годом! Пусть будет мирной и спокойной наша жизнь, Пусть будет любимая и хорошо оплачиваемая работа, Пусть будут живы и здоровы наши близкие, Пусть в нашей жизни будут маленькие и большие радости, Пусть будут улыбки и праздники в нашей жизни. Всего самого светлого и доброго!!! Оцените статью: -1