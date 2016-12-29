Поздравление с Новым годом от АО «Русской тройка»

Генеральный директор Сергей Лёвин

Уважаемые коллеги, партнеры!

Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год был непростым, но ярким и запоминающимся. Многое из того, что задумывалось, осуществилось. Но и в дальнейшем предстоит сделать немало. Пусть наступающий год станет для бизнеса, нашего сотрудничества удачным и полным событий. Пусть в Новом году нам сопутствует успех и каждый день будет наполнен радостью новых свершений и побед.

Позвольте пожелать от себя лично и от всего коллектива АО «Русская тройка» Вам, всем Вашим родным и близким крепкого здоровья, оптимизма, исполнения желаний, чудесных и незабываемых праздничных дней.