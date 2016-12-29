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Поздравление с Новым годом от ООО «Союзхимтранс-Авто» 29 декабря 2016, 14:15 / SeaNews / Рейтинг: 160 Генеральный директор Артем Баршай Хочу поздравить всех участников транспортного процесса с окончанием текущего года и с наступающим 2017! Своим коллегам желаю в первую очередь оптимизма, а также достижения больших успехов, которых, возможно, не удалось добиться в уходящем непростом году! Оцените статью: 0