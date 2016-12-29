Поздравление с Новым годом от ОАО «Северное морское пароходство»

Генеральный директор Яков Антонов

Дорогие коллеги, уважаемые партнеры!

«Северное морское пароходство» от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым 2017-м годом и Рождеством!

Новый год мы всегда связываем с планами на будущее. Мы много сделали совместно в уходящем году, еще больше нам предстоит сделать в 2017-м!

В эти предпраздничные дни я хочу поздравить всех, кто нацелен с нами на новые свершения и положительные результаты!

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, творческого подъема и успеха во всех делах!

Прекрасного всем настроения в новогоднюю ночь и светлых рождественских праздников!