Поздравление с Новым годом от отдела международного сотрудничества ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова

Руководитель направления международных образовательных программ отдела Михаил Кочкин

Уважаемые коллеги, друзья, наши настоящие и будущие слушатели - сотрудники береговых структур морского и речного флота Минтранса России!

Поздравляем Вас с наступающим Новым, 2017-м, Годом!

Пусть он будет для Вас и Ваших близких радостным и благополучным!

Здоровья Вам и процветания, а еще – новых впечатлений, знаний и умений!

За знаниями и умениями приглашаем к нам.