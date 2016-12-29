Поздравление с Новым годом от компании Yusen Logistics

Генеральный директор Альберт Абдулин

Уважаемые клиенты и коллеги по бизнесу!

От лица компании Yusen Logistics (часть группы компаний NYK) искренне благодарю Вас за сотрудничество в этом году и поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 Годом! Прошедший год был непростым, полным сложностей и трудностей в экономике, повлиявшим на нашу отрасль, но были и крупные успехи и победы, отражающие нашу способность выстоять и адаптироваться к меняющейся среде. Этот год охарактеризовался позитивными изменениями и ростом в определенных аспектах, что вселяет в нас уверенность в будущем!

Желаю Вам всем успехов и роста, здоровья и счастья!