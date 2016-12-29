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Поздравление с Новым годом от Гильдии «Гермес» 29 декабря 2016, 13:11 / SeaNews / Рейтинг: 153 Первый заместитель председателя правления НП «Гильдия профессионалов ВЭД», член Правления СРО «Национальное объединение таможенных представителей», вице-президент ГК АРИВИСТ Евгений Кошкаров Уважаемые коллеги, партнеры и друзья! Уходящий год был особенным для всех участников внешнеэкономической деятельности России: мы научились преодолевать трудности и заложили фундамент будущих достижений. Поэтому я уверен, что наступающий год для всех нас будет наполнен интересными мыслями, продуктивными решениями и заслуженными победами. Держите курс на праздник! Оцените статью: 0