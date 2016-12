Поздравление с Новым годом от коллектива ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

Дорогие друзья и коллеги!

Сердечно поздравляем Вас и Ваших близких с наступающими праздниками: Новым 2017 годом и Рождеством!

Желаем ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений, крепкого здоровья, радости и счастья, мира и благополучия!

Пусть в Новом году сбудутся все мечты, а намеченные цели обретут реальное воплощение!

Dear Friends and Colleagues!

We wish you and your loved ones all the best now and through the coming year.

May the New Year bring you success, inspiration, health, joy, peace and prosperity!

May all your goals turn into reality and your dreams come true!

With best regards, the CTSP team