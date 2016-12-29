Поздравление с Новым годом от Морского государственного университета им. адм. Г.И.Невельского

Ректор Сергей Огай

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского поздравляю всех работников морской отрасли с наступающим Новым годом!

Пусть 2017-й будет годом процветания отрасли, годом безопасного мореплавания и успешной реализации отраслевых проектов локального и международного масштаба!

Ведь исторически морское сообщество в России – это особая часть профессионального мира, которая сочетает новаторство и прогрессивность с истинным патриотизмом и глубокими этическими традициями, основанными на взаимопомощи и сотрудничестве.



От всего сердца желаю вам бодрого настроения, крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания в Новом году!