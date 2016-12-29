Поздравление с Новым годом от компании Agility Area East Europe
29 декабря 2016, 11:51 / SeaNews / Рейтинг: 192
Президент компании Владимир Ерымовский
Уважаемые друзья, коллеги, клиенты и партнеры!
Примите наши искренние поздравления с наступающим 2017 годом!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим итоги прошедшего года и ставим цели на будущий. Успешно реализованные проекты, маленькие и большие победы, трудности, которые удалось преодолеть, – все это помогает обрести уверенность в своих силах и с оптимизмом двигаться к новым целям.
Пусть новый год станет очередным этапом развития Вашей компании и принесет множество крупных и интересных проектов. Пусть смелые инициативы провоцируют постоянное движение вперед, а стабильность компании вселяет уверенность в завтрашнем дне!
Желаем новых личных и профессиональных достижений в 2017 году!
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!