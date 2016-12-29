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Поздравление с Новым годом от логистической компании «ДАКСЕР»

29 декабря 2016, 11:31 / SeaNews / Рейтинг: 208

Генеральный директор компании Антон Марюхта

Уважаемые пользователи сайта Sea News!

От имени логистической компании "ДАКСЕР" поздравляю вас с наступающими Новым Годом и Рождеством. Желаю вам в будущем году избежать общих аварий, увеличить количество перевозимых TEU, улучшить коэффициент использования контейнеров, и чтобы все порты прибытия и отправления были незамерзающими.

Агентство Sea News является для нашей компании самым авторитетным источником информации по контейнерным перевозкам во всем русскоязычном интернете. Пользуясь случаем, хочется пожелать Sea News дальнейшего процветания. Как говорится, желаем семь футов под килем!

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