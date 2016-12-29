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Поздравление с Новым годом от холдинга AsstrA Associated Traffic AG 29 декабря 2016, 10:53 / SeaNews / Рейтинг: 187 Генеральный директор холдинга Дмитрий Лагун Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю всех с Новым Годом. Желаю вам, подводя итоги года, уверенно смотреть в будущее, строить амбициозные планы и покорять новые вершины. Пусть трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях! Оцените статью: 0