Поздравление с Новым годом от проректора по развитию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Игорь Русинов

Дорогие друзья и коллеги!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год подарит Вам новые знания и возможности, яркие моменты и острые ощущения! Чтобы у Вас было как можно больше положительных эмоций, пусть неприятности обойдут стороной Ваши дома и семьи.

Искренне желаю Вам и Вашим близким счастья, здоровья, энергии, незабываемых путешествий и эмоций!