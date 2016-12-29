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Поздравление с Новым годом от проректора по развитию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

29 декабря 2016, 10:16 / SeaNews / Рейтинг: 242

Игорь Русинов

Дорогие друзья и коллеги!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год подарит Вам новые знания и возможности, яркие моменты и острые ощущения! Чтобы у Вас было как можно больше положительных эмоций, пусть неприятности обойдут стороной Ваши дома и семьи.

Искренне желаю Вам и Вашим близким счастья, здоровья, энергии, незабываемых путешествий и эмоций!

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