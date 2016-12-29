Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:

Поздравление с Новым годом от группы компаний TMBCL

29 декабря 2016, 10:00 / SeaNews / Рейтинг: 237

Партнер группы компаний TMBCL Александр Булыгин

От лица группы компаний TMBCL поздравляем Всех с наступающим Новым годом!

Пусть в 2017 году перед Вами откроются новые возможности и покорятся новые вершины. Мы желаем Вам счастья, успехов, творческих побед и реализации крупных проектов в морской логистике, и не только...

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
29 декабря 2016
15:24Поздравление с Новым годом от АО «Морской торговый порт Усть-Луга»
15:11Поздравление с Новым годом от ФГУП «Атомфлот»
15:05Поздравление с Новым годом от АО «Морской порт Санкт-Петербург»
14:45Поздравление с Новым годом от ТЭК "Посейдон"
14:41Поздравление с Новым годом от ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
14:36Поздравление с Новым годом от АО «ПУЛ транс»
14:33Поздравление с Новым годом от коллектива Балтийской таможни
14:28Поздравления с Новым годом от компании MSC
14:23Поздравление с Новым годом от ЗАО «Интерферрум-Металл»
14:19Поздравление с Новым годом от АО «Русской тройка»
2000 - 2016 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное