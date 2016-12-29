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Поздравление с Новым годом от группы компаний TMBCL 29 декабря 2016, 10:00 / SeaNews / Рейтинг: 237 Партнер группы компаний TMBCL Александр Булыгин От лица группы компаний TMBCL поздравляем Всех с наступающим Новым годом! Пусть в 2017 году перед Вами откроются новые возможности и покорятся новые вершины. Мы желаем Вам счастья, успехов, творческих побед и реализации крупных проектов в морской логистике, и не только... Оцените статью: 0