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Таможенные платежи Hyundai Motor

29 декабря в истории транспортной отрасли

29 декабря 2016, 09:39 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 161

События и факты

1753 год. Императрица Елизавета утвердила доклад Сената об уничтожении внутренних таможенных и всех семнадцати мелочных сборов; товары должны были оплачиваться в одних портовых и пограничных таможнях по 13 копеек с рубля вместо прежних 5 копеек.

1800 год. Родился Чарльз Нельсон Гудьир, американец, который изобрел процесс вулканизации резины. Погруженный в свои исследования, он так и не смог запатентовать свой процесс, чем совершил непростительную оплошность. Его достижениями воспользовались посторонние люди. Даже к компании, названной его именем, он не имел никакого отношения.

1967 год. Празднует день рождения компания Hyundai. В этот день в Сеуле был открыт главный офис (штаб-квартира), который находится там и по сей день. Через полгода после официального открытия было запущено первое предприятие мощностью 20 тыс. автомобилей в год. За технологией производства автомобилей молодая компания обратилась к концерну Ford. Совместная работа с Ford продолжалось до начала семидесятых, пока лидеры компании не приняли решение начать работу над собственным автомобилем.

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