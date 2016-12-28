42 миллиона пар кожаной обуви
28 декабря 2016, 15:02 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 129
По итогам 10 месяцев объем российского импорта кожаной обуви составил 41,9 млн пар — это на 3,5% меньше, чем за тот же период 2015 года.
Импорт и экспорт ТНП в январе-октябре
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