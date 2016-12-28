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Автоимпорт падает

28 декабря 2016, 14:23 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 119

Легковых автомобилей ввезли на 23,7% меньше

В январе-октябре 2016 года объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,7%, составив всего 219,7 тыс.
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