Правительство поддержало нерудную отрасль

О лицензировании импорта гравия и щебня

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 24 декабря 2016 года №1478 «О лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок». Как отмечается в справке Минпромторга России, в ходе мониторинга лицензирования импорта в Россию щебня и гравия, введённого с 1 июля 2016 года, отмечены положительные результаты. В частности, восстановлено производство щебня, повысилось качество ввозимой продукции, увеличилась численность работников, задействованных в отрасли, дефицита на рынке щебня не наблюдается.

В целях обеспечения безопасности импортируемого гравия и щебня и поддержки нерудной отрасли односторонняя мера нетарифного регулирования импорта из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, в виде лицензирования импорта гравия и щебня, а также отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, в состав которых входят гравий, щебень и песок, продлевается по 30 июня 2017 года.

По данным Минпромторга РФ, лицензирование будет стимулировать спрос на продукцию отечественных нерудных предприятий и повысит загрузку их производственных мощностей, позитивно скажется на занятости населения, обеспечит безопасность импортного щебня за счёт контроля качественных характеристик гравия и щебня.

Отметим, что по итогам 10 месяцев 2016 года импорт щебня в РФ составил 2,6 млн тонн. Это на 79,2% меньше аналогичного периода прошлого года. По данным Cementinfo.ru, львиная доля импорта щебня в Россию поступает из Украины. Тем не менее, за январь-октябрь этого года поставки из Украины упали на 83,1%.