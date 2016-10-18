Топ-15 рефрижераторных операторов
28 декабря 2016, 12:17 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 168
В конце 2016 года флот 15 крупнейших рефрижераторных операторов состоял, по данным Dynamar, в общей сложности из 269 судов грузовместимостью 121,5 млн куб.футов.
Их общая доля в суммарной вместимости – 60,4%
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