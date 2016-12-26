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28 декабря в истории транспортной отрасли

28 декабря 2016, 09:49 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 43

События и факты

1879 год. На востоке Шотландии новый и самый длинный в мире железнодорожный мост через Ферт-оф-Тэй – залив Северного моря – от ураганного ветра рухнул в воду вместе с пассажирским поездом. Все пассажиры погибли.

1977 год.  В СССР сдан в эксплуатацию атомный ледокол «Сибирь». В этот день в состав советского флота вошел ледокол «Сибирь» — еще один из серии мощнейших в мире атомоходов типа «Арктика». Параметры судна: наибольшая длина 147,9 метра, наибольшая ширина 29,9 метра, высота борта 17,2 метра, водоизмещение 21 120 тонн, максимальная скорость хода на чистой воде 20,8 узла. Самой ответственной для «Сибири» стала навигация 1987 года, когда корабль, отозванный с очередной проводки судов на линии Мурманск — Дудинка, был срочно перенаправлен к Северному полюсу. Тогда удалось решить две задачи — эвакуировать 14 полярников со станции СП-27 (льдина, на которой она дрейфовала, внушала опасения) и организовать новую станцию СП-29, выгрузив из трюма 360 тонн грузов. Кроме того, «Сибирь» стала вторым — после самой «Арктики» — в истории мореплавания судном на Северном полюсе.

1950 год.  Совет министров СССР принял постановление о строительстве Волго-Донского судоходного канала. В постановлении отмечалось, что соединением Волги с Доном «должны завершиться огромные работы по реконструкции и строительству судоходных путей, соединяющих Белое, Балтийское и Каспийское моря с Азовским и Черным морями, и созданию транзитного водного пути для перевозки массовых грузов». В этом же документе подчеркнуто, что «проведение Волго - Донского судоходного канала является… задачей общесоюзного значения, имеющей своей целью соединение всех морей европейской части СССР в единую воднотранспортную систему».

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