Порты Финляндии нарастили контейнерооборот на 7,4%

Итоги 10 месяцев

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндиив в январе-октябре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% и достиг 1,27 млн TEU. Более 41% всего объема прошло через причалы ХаминаКотка.