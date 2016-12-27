Контейнерооборот Гданьска вырос на 19%
27 декабря 2016, 16:22 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 81
По итогам 11 месяцев контейнерооборот Гданьска увеличился по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 19,2% и достиг 1,19 млн TEU. Это также на 9,2% больше, чем за весь 2015 год.
Итоги января-ноября
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