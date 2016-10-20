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СП Объединение

Новое совместное предприятие

27 декабря 2016, 15:32 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 142

Иранская компания «IRISL» и казахстанский оператор «KTZ Express»

Иранская судоходная компания IRISL объединилась с казахстанским мультимодальным оператором «KTZ Express» в целях сотрудничества в области морских перевозок в районе Каспийского моря, сообщается на официальном сайте IRISL.
По соглашению стороны будут взаимодействовать в развитии морских перевозок на Каспийском море, сотрудничать в управлении терминалами и интеграции между южными портами Ирана и странами СНГ.

Также соглашение предусматривает строительство портового терминала и инвестиции в судоремонтный сектор. Документ был подписан сразу после того, как Иран вступил в начальную сделку по созданию совместного предприятия в судоремонтной области с компаниями Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO) и ‎ National Iranian Tanker Company (NITC).

Кроме этого, совместное предприятие будет заниматься судостроением.

Фото «IRISL»

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