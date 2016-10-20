Новое совместное предприятие

Иранская компания «IRISL» и казахстанский оператор «KTZ Express»

Иранская судоходная компания IRISL объединилась с казахстанским мультимодальным оператором «KTZ Express» в целях сотрудничества в области морских перевозок в районе Каспийского моря, сообщается на официальном сайте IRISL.

По соглашению стороны будут взаимодействовать в развитии морских перевозок на Каспийском море, сотрудничать в управлении терминалами и интеграции между южными портами Ирана и странами СНГ.

Также соглашение предусматривает строительство портового терминала и инвестиции в судоремонтный сектор. Документ был подписан сразу после того, как Иран вступил в начальную сделку по созданию совместного предприятия в судоремонтной области с компаниями Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO) и ‎ National Iranian Tanker Company (NITC).

Кроме этого, совместное предприятие будет заниматься судостроением.