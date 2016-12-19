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Новые причалы в порту им.короля Абдаллы

27 декабря 2016, 15:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 94

В начале 2017 года

В начале следующего года порт им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии на побережье Красного моря откроет пять новых причалов и шесть, расположенных на противоположной стороне действующих.
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