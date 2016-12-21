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грузооборот Новороссийский морской торговый порт 2016 10 месяцев

В НМТП нефть в плюсе, нефтепродукты в минусе

27 декабря 2016, 12:41 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 184

НМТП опубликовал операционную отчетность за 11 месяцев 2016 года

Общий грузооборот компаний группы составил 134,7 млн тонн, это больше, чем было перевалено за январь-ноябрь прошлого года, на 5,3%. При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода Новороссийские активы группы за 11 месяцев этого года обработали 75 млн тонн – на 2,7% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Приморск также увеличил грузооборот по итогам отчетного периода – на 8,7% до 59 млн тонн. Грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (на 7,8%), и в тоннах (на 3,6%).

В целом, положительная динамика отмечена по всем сегментам грузооборота.

Оборот наливных грузов, на долю которых приходится порядка 77,6% всего объема, составил по итогам января-ноября  2016 года 104,5 млн тонн – на 5,4% выше уровня прошлого года. Совокупный оборот нефти через терминалы  НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода вырос на 8% до 74,8 млн тонн. При этом отгрузки  нефти в Приморске выросли – на 13,2% до 46,5 млн тонн. В Новороссийске из-за снижения поставок транзитной нефти оборот нефти вырос всего на 0,3% до 28,4 млн тонн.

Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы упала на 0,4% – до 28,9 млн тонн. Снижение произошло за счет уменьшения объемов перевалки через Приморский торговый порт – до 12,5 млн тонн (-5,5%).Через причалы ИПП, Шесхариса и НМТ в Новороссийске прошло 16,3 млн тонн нефтепродуктов (+3,9%).

Рост по итогам отчетного периода произошел в сегменте навалочных грузов – на 3,2% (до 11,5 млн тонн).

Положительный результат по данной группе грузов достигнут благодаря увеличению объемов перевалки железорудного сырья – на 39,1% (до 2,7 млн тонн) и угля – на 17,8% (до 1,6 млн  тонн). Экспорт российского зерна отстает от прошлогоднего показателя. Так, суммарный оборот зерна по группе за январь-ноябрь 2016 года демонстрирует снижение на 2,3% – до 5,7 млн тонн. Также отрицательная динамика отмечена в обработке химических грузов – на 24,7% (до 793тыс. тонн) и сахара-сырца – на 29,1% (до 610 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам 11 месяцев 2016 года составил 13,9 млн тонн. Это на 6,7 % больше аналогичного уровня прошлого года. При этом рост обеспечен лишь благодаря увеличению объемов черных металлов и чугуна, по итогам отчетного периода перевалка этих грузов выросла на 8,7% (до 11,9 млн тонн).

По остальным грузам отмечено снижение оборота. Перевалка цветных металлов за январь-ноябрь этого года снизилась на 7,4% и составила 1 млн тонн. Обработка лесных грузов по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года упала на 8,4% (до 550 тыс. тонн), скоропорта – на 73,2% (до 41 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота на Балтике и в  Новороссийске положительная.

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