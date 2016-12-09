FESCO пополнила флот

Контейнеровозом ледового класса

Флот Транспортной группы FESCO пополнился контейнеровозом «ФЕСКО Нагаево» дедвейтом 5 215 тонн. Судно будет работать под российским флагом, портом приписки станет Владивосток.

Полная вместимость судна составляет 508 TEU, в том числе предусмотрена возможность перевозки до 52 рефрижераторных контейнеров. Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в Дальневосточном регионе. Судно оснащено современным оборудованием и имеет высокий класс автоматизации.

Контейнеровоз «ФЕСКО Нагаево» будет эксплуатироваться на собственных каботажных сервисах группы FESCO. Постановка на линию ФЕСКО Корсаков Директ Лайн (ФКДЛ) запланирована на начало января 2017 года.

Традиционная компоновка судна, характерная для всех контейнеровозов, дополнена функциями, которые расширяют возможности его использования. В частности, трюмы оборудованы съемными направляющими для контейнеров, что позволяет перевозить негабаритные грузы, целлюлозу или пиломатериалы в пакетах, также предусмотрена опция транспортировки 40-футовых контейнеров. Судно оборудовано винтом регулируемого шага и носовым подруливающим устройством, это обеспечивает высокие маневренные качества и возможность швартовки в ограниченных по площади местах, с минимальной буксирной поддержкой.

Все оборудование контейнеровоза «ФЕСКО Нагаево» соответствует современным стандартам транспортной безопасности и экологии.

Основные технические характеристики контейнеровоза «ФЕСКО Нагаево»:

длина — 101,08 м;

ширина — 18,45 м;

дедвейт — 5 215 т.;

максимальная скорость — 15,5 узлов;

дата постройки — 1996 год;

место постройки — Германия.