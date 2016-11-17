Штормовое предупреждение Судопропускное сооружение Частичное маневрирование затворами 27 декабря 2016, 10:37 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 188 В Санкт-Петербурге Из-за сложившейся в Санкт-Петербурге 26 декабря штормовой обстановки были приняты меры по предотвращению роста уровня воды, сообщает Дирекция Комплекса защитных сооружений. На протяжении семи часов осуществлялось маневрирование затворами водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2, преграждающими доступ опасной воды к дельте реки Невы. В настоящее время метеоусловия нормализовались. Затворы приведены в штатное положение. Оцените статью: -2