Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
27 декабря 2016
17:59Экспорт черных металлов превысил 35 млн тоннSeaNews Club material
13:56Доходы от экспорта удобрений падаютSeaNews Club material
26 декабря 2016
17:31Отгрузки каменного угля вырослиSeaNews Club material
12 декабря 2016
13:50Турецкий марш Роснефти
10:40Нефтегазовый экспорт за 10 месяцев 2016
5 декабря 2016
11:48Российское зерно может пойти в Венесуэлу
28 ноября 2016
15:07ТрансКонтейнер привез в Усть-Лугу пеллеты
23 ноября 2016
15:42Четыре миллиарда долларов за одежду
22 ноября 2016
10:18Каспийский зерновой экспортSeaNews Club material
14 ноября 2016
14:38Российский экспорт цветных металлов
Экспорт 2016 10 месяцев

Объемы экспорта лесоматериалов растут

27 декабря 2016, 10:19 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 164

Итоги января-октября

По итогам 10 месяцев российский экспорт необработанных лесоматериалов составил почти 16,6 млн кубометров — это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
27 декабря 2016
17:59Экспорт черных металлов превысил 35 млн тоннSeaNews Club material
12:41В НМТП нефть в плюсе, нефтепродукты в минусе
10:19Объемы экспорта лесоматериалов растутSeaNews Club material
26 декабря 2016
17:31Отгрузки каменного угля вырослиSeaNews Club material
17:19Внешнеторговый оборот Россия – ЕСSeaNews Club material
14:04Проект Westward Expansion согласованSeaNews Club material
13:09Никеля отгрузили на 14% меньшеSeaNews Club material
11:05Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2016
23 декабря 2016
16:59Обзор мирового рынка бункеровкиSeaNews Club material
16:31Рынок не благоприятствует экспортуSeaNews Club material
2000 - 2016 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное