27 декабря в истории транспортной отрасли

События и факты

1752 год. В Петербурге учреждается Морской кадетский корпус, выпускниками которого станут многие выдающиеся мореплаватели России.

1848 год. Родился Джованни Баттиста Пирелли, итальянский промышленник, который в 1872 году основал одну из первых в Европе фабрик по производству резины. С 1899 года предприятие производит автомобильные шины.

1862 год. 27 декабря (по старому стилю) с вводом в эксплуатацию участка Ландварово — Варшава состоялось официальное открытие сквозного движения по всей Петербурго-Варшавской железной дороги. Длина дороги составила 1046 верст, ответвление до границы с Пруссией — 179 верст.

1976 год. Принята в эксплуатацию первая очередь Камского объединения по производству большегрузных машин.