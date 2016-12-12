Отгрузки каменного угля выросли
26 декабря 2016, 17:31 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 147
По итогам 10 месяцев текущего года российский экспорт каменного угля составил почти 133,2 млн тонн.
Доходы от экспорта остаются ниже уровня 2015 года
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