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Отгрузки каменного угля выросли

26 декабря 2016, 17:31 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 147

Доходы от экспорта остаются ниже уровня 2015 года

По итогам 10 месяцев текущего года российский экспорт каменного угля составил почти 133,2 млн тонн.
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