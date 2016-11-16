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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

26 декабря 2016, 17:19 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 155

Итоги 10 месяцев

В январе-октябре этого года внешнеторговый баланс между Россией и странами Евросоюза составил 155,4 млрд евро.
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