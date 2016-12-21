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Росморпорт ледоколы

Новый ледокол «Новороссийск»

26 декабря 2016, 16:11 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 209

Пополнил флот ФГУП «Росморпорт»

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония подписания акта приема-передачи дизель-электрического ледокола «Новороссийск», сообщает ФГУП «Росморпорт».

Документ был подписан после успешного завершения ходовых испытаний, включающие проверку скоростных и маневренных качеств судна, работы общесудовых систем и устройств, работоспособности энергетической установки, а также электро-, радио- и навигационного оборудования.

«Новороссийск» построен с применением передовых технологий и способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки, помощи судам, терпящим бедствие, и перевозки грузов. Он будет использоваться в Северо-Западном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» на акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период.

«Новороссийск» - один из трех линейных дизель-электрических ледоколов, заказанных «Росморпортом» у «Выборгского судостроительного завода». Головной  ледокол группы  «Владивосток»  передан  заказчику в октябре 2015 года,  второй  в серии  - «Мурманск»  начал работу в декабре 2015 года.  Ледоколы построены в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».

Водоизмещение ледокола проекта 21900 М при максимальной осадке составляет 14,3 тысячи тонн, длина судна — 119,8 метра, ширина — 27,5 метра, скорость хода на чистой воде — 17 узлов.

Фото ФГУП "Росморпорт"

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