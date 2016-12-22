Предложения, не лишенные здравого смысла

В области таможенного администрирования

На выездном заседании Общественного совета при ФТС, организованном в Петербурге по инициативе некоммерческого партнерства «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «ГЕРМЕС», участники рынка обозначили ряд проблем в области таможенного администрирования, с которыми они сталкиваются, и выступили с предложениями по внесению изменений в действующие правила.

Как отметила исполнительный директор Санкт-Петербургского представительства Американской торговой палаты Мария Чернобровкина, очень часто частные проблемы компаний попадают под систему, которую нужно менять. «У России появились огромные возможности для экспорта, – сказала она. – Но при этом процедуры существующие, значительные или не очень, зачастую не позволяют использовать этот потенциал. Среди таких процедур, например, процедура таможенной переработки. Очень тяжело компаниям доказывать, что продукция, которую они экспортируют, была произведена из того же самого сырья, которое было завезено. Огромное количество отчетов, тяжело это доказывается. Мы предлагаем упростить эту процедуру».

По мнению Ольги Бекетовой, представителя группы «ИЛИМ», нужно обратить внимание Федеральной таможенной службы на работу с РЖД. «Возникают препоны со стороны этих структур, которые отрицательно влияют на экспортный поток. Необходимо отменить требование РЖД в своих ведомственных регламентах иметь наличие штампа выпускающей таможни. Меня возмущает, что сама ФТС не заинтересована защитить своего инспектора. Если взять пример нашей компании, то это оформление трех составов в сутки, а это в среднем 300 вагонов. На каждый вагон инспектор ставит 27-30 печатей. Причем он не проверяет документы, совершенно не вдаваясь в цифры. Самое интересное, что документах РЖД тоже отсутствуют требования проверять поступающие данные. И объяснения от РЖД, что эти бумаги нужны, чтобы в налоговой подтвердить экспортную составляющую, не выдерживает никакой критики».

«У нашей компании, – рассказала О.Бекетова, – есть возможность автоматической регистрации деклараций на беспошлинный экспорт. По опыту своей компании хочу сказать – мы просто преодолевали сопротивление региональных таможен, потому что есть разночтения в правилах, и предлагали своих изменения, изменения не внесены. Работая здесь, на Северо-Западе, и в Сибири, мы эту проблему решили. Но для других компаний это неразрешимая проблема».

Она рассказала, что региональные таможня предъявляет необходимое требование на автовыпуск – это вхождение в Приказ № 732 по признаку низкого контроля рисков. «Но если вы меня по беспошлинному экспорту зарегистрировали, какие причины не делать автовыпуска сразу же? Потому что по Приказу № 732 мне надо более 40 критериев предоставить в таможню, брать кучу документов. Почему не сделать это автоматически? Тем более, что компания 30 лет выпускает одно и то же!»

«Почему ФТС не задуматься о том, чтобы как только груз по конкретной декларации покидает пределы таможенной территории, МАПП передавал бы эту информацию на внутренний пост, чтобы выпускающая таможня автоматически информировала участника ВЭД об этом, – продолжила О.Бекетова. – И мы немедленно подавали бы реестр в налоговую. Взаимодействие ФТС и ФНС – самый простой способ информировать участников ВЭД».

Историей из жизни импортера поделилась Мария Иванова, представитель компании Jacobs. «Мы импортируем зеленые бобы кофе, это товары высокого санитарного риска, – рассказала она. – Сегодня в нашей стране очень громоздкая, долгая и дорогостоящая процедура фитосанитарного контроля. У нас есть решение Комиссии Таможенного союза № 318, в соответствии с которым фитосанитарный контроль проводится в местах таможенного оформления, и на границах в том числе. И так как у нас грузы приходят морем, то границей считается порт».

Как сказала М. Иванова, чтобы провести фитосанитарный досмотр груза, нужно из каждой партии, которая приходит, вывезти определенное количество контейнеров вывезти в зону досмотра. «Из одной партии мы должны вывезти пять контейнеров, – уточнила М.Иванова. – А это расходы, которые возрастают. За последние два года они увеличились на 17%. Вывоз одного контейнера – это дорогостоящая операция». От имени своей компании она озвучила предложение о том, чтобы проводить фитосанитарный контроль разрешили не только на границе, но и на СВХ крупных производственных компаний.

«Эти предложения будут приняты во внимание в работе Общественного совета при ФТС, – пообещал председатель Совета Леонид Лозбенко. – Предложения, которые были высказаны компаниями, не лишены здравого смысла. Мы совместно с таможенной службой учтем мнение бизнеса и, надеюсь, нам удастся снизить субъективные факторы таможенного контроля».