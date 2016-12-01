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Тендер НМТП на реконструкции терминалов

26 декабря 2016, 14:38 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 230

Для наращивания мощностей перегрузочных комплексов за счет увеличения дедвейта грузовых судов

Группа НМТП разместила открытый запрос на разработку Ходатайства (Декларации) о намерениях (ДОН) инвестирования в реконструкцию перегрузочных терминалов группы ПАО «НМТП», внутренней и внешней акватории порта Новороссийск. Начальная (максимальная) цена договора 73,6 млн рублей. Целью задания является  разработка единого комплексного решения реконструкции терминалов и акватории порта Новороссийск для наращивания мощности перегрузочных комплексов за счет увеличения дедвейта грузовых судов, оптимизации схем территориального размещения терминалов, технологии погрузо-разгрузочных работ, внешнего и внутреннего транспортного обеспечения Согласно условиям технического задания, разработчику необходимо будет рассмотреть не менее двух альтернативных вариантов планового размещения перегрузочных терминалов группы ПАО «НМТП».

Разработать ДОНы на реконструкцию /строительство терминалов: универсальный перегрузочный комплекс (расчетный грузооборот 11,5 млн. тонн в год, в том числе: горячебрикетированное железо (ГБЖ) – 5млн тонн в год, окатыш, руда/уголь - 4,5 млн тонн в год, чугун – 2 млн тонн в год); контейнерный терминал (проектный грузооборот до 800 тыс. TEU в год, производительностью 4 тыс. TEU в сутки); терминал химических грузов (проектный грузооборот минеральные удобрения 5 млн тонн в год); терминал перевалки растительных масел (проектный грузооборот 1,5 млн тонн в год, в том числе экспорт масло растительное – 1млн тонн в год, импорт масло растительное/пальмовое – 0,5млн тон в год); зерновой терминал (корректировка существующего ДОН проектный грузооборот 14,6 млн тонн в год); грузовые районы НМТП (перераспределение и дополнительная загрузка, проектный грузооборот 22 млн тонн в год (план 2017 года 19,3 млн тонн в год)- навалочные и генеральные грузы и терминал генеральных грузов и грузовые районы АО «НЛЭ» (предварительный проектный грузооборот 2,085 млн тонн в год, который будет уточняться по итогам разработки компоновочных решений и определения специализации перегрузочных терминалов).

Также разработчик должен выполнить  расчет (обоснование) дефицита пропускной способности внешнего транспортного обеспечения с учетом существующих и проектируемых в рамках ФЦП «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла» объектов ж/д и автомобильного транспорта, определить существующие ограничения, предложить мероприятия по увеличению пропускной способности внешней транспортной инфраструктуры для достижения заданного грузооборота 70,8 млн тонн в год и разработать ДОН на реконструкцию акватории порта. Стадия проектирования проходит в три этапа, сроки выполнения которых определены от 3 до 8 месяцев. Заявки принимаются до 30 декабря этого года, дата подведения итогов назначена на 18 января 2017 года.

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