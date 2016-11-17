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Контейнерный терминал Гамбург Проект

Проект Westward Expansion согласован

26 декабря 2016, 14:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 184

Срок реализации – 2023 год

По данным Dynamar, министр экономики Гамбурга согласовал реализацию проекта Westward Expansion компании Eurogate, который долгое время откладывался.
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