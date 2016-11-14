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Никеля отгрузили на 14% меньше

26 декабря 2016, 13:09 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 192

Экспорт цветных металлов в январе-октябре

По итогам 10 месяцев этого года объем российского экспорта необработанного алюминия вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,92 млн тонн.
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