Первый груз нового сервиса Chipolbrok

В Санкт-Петербурге

20 декабря на втором грузовом районе была успешно выгружена первая партия груза, пришедшем на новом сервисе судоходной компании Chipolbrok.

Морская перевозка осуществлялась из китайского порта Далянь океанским судном линии “Chipolbrok Moon” до Антверпена, с перегрузкой через причал на борт фидерного т/х "Капитан Миронов", принадлежащего ОАО “Северное Морское Пароходство”. Координацию перевозки и перегрузки осуществлял агент Chipolbrok в России компания ООО «Нептумар».

Получателем оборудования является компания AO "Апатит", входящая в Группу "ФосАгро". Партия груза состоит из пяти крупногабаритных единиц, включающих в себя четыре тяжеловеса, весом от 31 до 56 тонн каждая. По информации компании-получателя, поставка данной партии оборудования производится в рамках масштабного проекта, осуществляемого совместно с “ThyssenKrupp Industrial Solutions” (ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс) по строительству комплекса конвейерной доставки горных пород на Восточном руднике, в городе Кировске Мурманской области. Комплекс должен начать действовать уже с середины 2017 года. Как отмечают в AO "Апатит, для “ТиссенКрупп” - это крупнейший горный контракт в России.

По информации от агента линии - ООО "Нептумар", новый сервис оказался очень востребован и для отправителей и получателей негабаритных грузов, на пути в Санкт-Петербург находятся еще дополнительные 3 проектных партии груза, которые прибудут в Санкт-Петербург в январе будущего года.