Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2016

На трейде Азия – Европа ставки выросли

На прошедшей неделе падение спотовых ставок на европейском направлении сменился ростом. В тоже время на американском направлении снизились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 50 неделей на 4,3%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 1,7%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 4,2%, на порты восточного побережья – на 0,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив остались без изменений, в то время как на Австралию и Новую Зеландию выросли — на 3,8%. Ставки на Южную Америку снизились на 3,2%.

На внутриазиатском трейде особых изменений не произошло. Только спотовые ставки из Шанхая на Сингапур выросли по сравнению с позапрошлой неделей на 4%. Ставки на Тайвань также выросли на 0,7%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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