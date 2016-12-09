26 декабря в истории транспортной отрасли

1931 год. В Токио была основана автомобильная компания Dat Jidosha Seizo, в последующем переименованная в «Nissan». Первой продукцией компании были малогабаритные автомобили (на фото) и грузовики, которые выпускались под торговой маркой Datsun.

1975 год. Первый полет с коммерческим грузом сверхзвукового самолета «ТУ-144» по маршруту Москва — Алма-Ата.