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Обзор мирового рынка бункеровки

23 декабря 2016, 16:59 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 313

 51 неделя 2016

Цены на бункерное топливо продолжают умеренно расти На 51 неделе года цены на бункерное топливо выросли почти во всех исследуемых портах.
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