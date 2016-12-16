Обзор мирового рынка бункеровки
23 декабря 2016, 16:59 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 313
Цены на бункерное топливо продолжают умеренно расти На 51 неделе года цены на бункерное топливо выросли почти во всех исследуемых портах.
51 неделя 2016
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