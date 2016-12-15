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Рынок не благоприятствует экспорту

23 декабря 2016, 16:31 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 341

Оборот зерна в Азово-Черноморском бассейне

Нынешний сельскохозяйственный год для экспортеров складывается сложно: при относительно высоких внутренних ценах экспортные цены держатся низко, отмечают эксперты зернового рынка.
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