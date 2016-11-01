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Про утилизационный сбор и экспортеров серьезной техники

23 декабря 2016, 14:59 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 236

Кто и каким образом проверяет правильность начисления суммы и от чего зависит ее размер?

На выездном заседании Общественного совета при Федеральной таможенной службе, организованном в Петербурге по инициативе некоммерческого партнерства «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «ГЕРМЕС», участники обсудили проблемные вопросы таможенного администрирования, методы начисления таможенных сборов и взаимодействие бизнеса и таможенных органов.

Исполнительный директор ООО «РусЛом» Виктор Ковшевный поднял тему утилизационного сбора. Кто и каким образом проверяет правильность начисления суммы и от чего зависит ее размер? В зале на эти вопросы так и не нашлось ответов.

«Администрированием утилизационного сбора в отношении ввозимого в Россию транспорта занимается таможенный орган. Я бы хотел рассказать о нескольких болевых точках в этой сфере, которые сейчас есть у нашего бизнеса, – сказал В.Ковшевный. – Начну с известной компанией Liebherr. С этого года против таких компаний как Liebherr были введены утилизационные сборы. Это означает, что на каждую единицу техники стоимостью от миллиона и выше дополнительно уплачиваются утилизационные сборы, которые собирает Федеральная таможенная служба. Раньше утилизационный сбор взимался по конструкционной массе, а совсем недавно по непонятным причинам в качестве массы стали брать максимальную техническую массу. Это плюс водитель, плюс все жидкости, плюс максимальный груз, что может набрать эта техника».

Чем руководствовались авторы этой методологии расчета утилизационного сбора, участникам рынка непонятно. Ясно одно, что они могли предусмотреть автоматическое удорожание ввозимой техники. «Там, где утилизационный сбор был миллион, он увеличился до двух миллионов, – добавил В.Ковшевный. – Почему я этот вопрос поднимаю? Хотя и я большой сторонник того, что производится у нас в России, но, к сожалению, по большей части спектра этой техники, у нас она не производится».

Получается, что фактически ввод таких сборов ударил по российским производителям. А это почти все отрасли, включая строительство. Импортная техника стала еще более недоступной. «И самое удивительное то, что сама техника для утилизации на рынок не попадает, потому что утилизаторы эту технику не могут купить из-за утилизационных сборов», – отметил В.Ковшевный.

Также он привел пример, когда в Санкт-Петербурге таможенные органы, не выходя из кабинетов, некорректно определяли вид лома как наиболее дорогой. «Компания предъявляет обеспечение, естественно, на полгода «замораживаются» деньги, которые в два раза превышают годовую прибыль компании-экспортера. Я уверен, что с похожими проблемами сталкиваются все участники ВЭД», – привел факты В. Ковшевный. Чтобы сделать таможенное администрирование более эффективным, необходим конструктивный диалог Федеральной таможенной службы с представителями бизнеса, считает он. «Есть уверенность в том, что Общественный совет при ФТС сыграет в этом решающую роль. Этот тот самый редкий случай, когда видишь, что слова не расходятся с делом».

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